Городские депутаты единогласно поддержали продление налоговых льгот для бизнеса

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы поддержали предложение главы города Руслана Кухарука по освобождению предпринимателей от уплаты земельного налога на 2024 год.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин доложил, что члены комиссии рассмотрели вопрос и единогласно рекомендовали Тюменской городской думе принять проект решения о налоговых льготах, внесённый на рассмотрение главой города.

В частности, от уплаты земельного налога в 2024 году будут освобождены предприниматели, на чьих участках работают или строятся спортобъекты, инвесторы, вкладывающиеся в развитие логистической деятельности в городе, а также бизнесмены, использующие участки для осуществления деятельности по созданию и функционированию индустриальных промышленных парков и технопарков. По словам Рагозина, городской бюджет недополучит в результате таких льгот 4,642 млн рублей, счетная палата дала по этому вопросу положительное заключение.

Региональные и муниципальные меры поддержки, в том числе налоговые льготы, направлены на то, чтобы не только предприятия сохранить, но и на то, чтобы сохранить в целом экономику города. На региональном уровне меры поддержки действуют в части крупных предприятий. Предприятия малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые также могут рассчитывать на поддержку муниципального уровня", - сообщил Руслан Кухарук.

"Льготы предоставляются не первый год тем предпринимателям, которые своей деятельностью способствуют развитию экономики города. Мы поддерживаем такие решения. Что касается новых мер, то в городе есть площадки для конструктивного диалога органов власти, депутатов и бизнеса, в том числе "Тюменская марка", на которых мы можем и будем обсуждать такие вопросы", - подчеркнула председатель городской думы Светлана Иванова.