Тюменские власти запускают льготное кредитование для многодетных предпринимателей

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья". Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях, сообщил губернатор Александр Моор.

Программа разработана по поручению главы региона. Льготный заем по сниженной процентной ставке (12%) выдается сроком до 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей.

Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован Президентом России.

Отправить заявку можно на сайте фонда.