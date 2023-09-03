Проезд для тюменских студентов составляет 15 рублей

19:47 02 сентября 2023
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15 рублей стоит льготная поездка в общественном транспорте для студентов в Тюмени. Ученикам вузов, колледжей и училищ размер скидки на проезд составляет 50 %.

Они должны обучаться очно. Льгота на билеты действует только по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой на остановках в черте города.

Чтобы воспользоваться скидкой на проезд необходимо получить транспортную карту "Студент", сообщает Тюменская линия.

Теги: льготы , проезд , студенты
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