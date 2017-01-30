Почти шестьсот бюджетников улучшат жилищные условия в 2017 году

Свыше 880 млн. рублей планируется выделить из региональной казны на улучшение жилищных условий бюджетников Тюмени и Тобольска. Такое решение принято на очередном заседании правительства области.

Займы и субсидии на приобретение жилья в 2017 году получат 587 работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба губернатора.

Всего с начала реализации программы (с 2011 года) 3 тысячи 810 учителей, врачей, работников культуры и спорта Тюмени и Тобольска улучшили свои жилищные условия с помощью государственной поддержки. Общий объем средств, предоставленных в форме социальных выплат и займов, превысил 5,5 млрд. рублей.