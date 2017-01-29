В Нижнетавдинском районе модернизируют мясное и молочное животноводство

Предприятия Нижнетавдинского района активно развивают мясное и молочное животноводство, добиваясь прироста по всем показателям. Так, в 2016 году валовое производство молока достигло 26, 5 тыс.тонн, 27,6 тыс. тонн идет на реализацию.

Как рассказал начальник управления АПК Нижнетавдинского района Олег Мулин, общее поголовье КРС во всех категориях хозяйств насчитывает 16, 8 тыс. голов, из них 5,6 тыс – дойного стада. С показателем в 6 924 кг молока на фуражную корову нижнетавдинские животноводы занимают по надоям второе место в области.

Из 11 животноводческих предприятий Нижнетавдинского района два хозяйства ориентированы на разведение скота мясных пород. В 2016 году на территории района заработало КФХ "Фаворит", куда завезли 100 голов КРС мясной "колмыцкой породы", а ООО "Турай" ведет откорм 2 500 голов мясных пород. На инвестиционной площадке Новотроицкого сельского поселения находятся не только собственные животные. 790 голов выращивается для Тюменской мясной компании.

В будущем на инвестиционной площадке будет вестись откорм 10 тыс. голов мясного скота. Всего в 2016 году Нижнетавдинские животноводы реализовали более 1,4 тысячи тонн мяса, пишет "Тюмeнская область сегодня".