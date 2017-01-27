Бесплатная приватизация может закончиться в марте

1 марта 2017 года утрачивают силу положения Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", касающиеся бесплатной передачи в собственность россиян на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Как отмечают специалисты Управления Росреестра по Тюменской области количество обращений за регистрацией прав на жилые помещения, передаваемые гражданам в порядке бесплатной приватизации, в последние годы снижается. В 2015 году на основании договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность зарегистрировано 8 266 прав граждан, в 2016 году – 5 105.

Передача жилых помещений оформляется договором передачи (приватизации), заключаемым органами государственной власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность. Нотариального удостоверения договора передачи не требуется, отметили в пресс-службе тюменского Росреестра.

С заявлением о государственной регистрации прав на недвижимость граждане вправе обратиться в офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, тюменский филиал Кадастровой палаты. Государственная пошлина составляет 2 000 рублей.

Однако, как сообщала в начале января "Российская газета", ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, вопросы приватизации депутаты планируют рассмотреть в весеннюю сессию и, возможно, сделают ее бессрочной для всех или только для отдельных категорий россиян.