В Ялуторовске началось строительство консервного завода

Завод по производству овощной и плодово-ягодной консервации начали строить в Ялуторовске. Специалисты на площадке забивают первые сваи и проводят статические испытания, ведут работы по подключению к газу и электричеству. Проходят переговоры с подрядчиками по строительству производственного корпуса. Запуск производственных мощностей запланирован на 2017 год.

В компании уже определились с линейкой продукции, тарой и упаковкой. Определен поставщик производственной линии – венгерская компании LEVA-TEAM, которая является одним из лидеров в области производства оборудования для консервации и имеет большой опыт работы в данном направлении. Сырье (томаты, огурцы и т.д.) планируется приобретать у местных производителей, а также в Курганской области и на севере Казахстана.

Стоимость инвестиционного проекта, который реализует ООО "Тарское", составляет более 100 млн. руб, сообщили в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.