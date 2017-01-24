Тюменский Росреестр ответит на вопросы по геодезии и картографии

26 января в Тюмени пройдет прямая телефонная линия о вступивших в силу с 1 января изменениях в федеральном законодательстве, касающихся геодезии и картографии, регулирования вопросов выполнения геодезических и картографических работ, а также использования информационных технологий, в том числе космических снимков, систем ГЛОНАСС и GPS.

На вопросы, связанные с нововведениями и изменением порядка лицензирования с 11:00 до 12:00 по телефону (3452) 47-35-77 ответит начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Тюменской области Игорь Одинец, сообщает пресс-служба учреждения.