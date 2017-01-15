"Тюменский бройлер" ставит амбициозные задачи на 2017 год

Основными приоритетами в работе птицефабрики "Тюменский бройлер" (группа "Продо") на 2017 год - новые маркетинговые ходы, соответствие покупательскому спросу и выпуск полезной и качественной продукции.
По словам руководителя предприятия Оксаны Величко, будет продолжена программа технического перевооружения, обновления оборудования и птичников.
Отметим, в прошлом году "Тюменский бройлер" установил рекорд: от каждой несушки здесь получили более 140 цыплят. В 2017 году предприятие планирует выйти на новые показатели, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
В этом году также продолжится выпуск новых линеек продукции под условным названием "Кухни мира".
"Существуют сотни рецептов, как готовить мясо курицы, мы предложим серию маринадов с национальным колоритом и различных стран", - добавила Оксана Величко.
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