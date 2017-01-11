AliExpress возобновляет экспресс-доставку в Россию

Соответствующая информация появилась сегодня на официальном аккаунте крупнейшего китайского интернет-магазина в Твиттере.

Как сообщает "Коммерсантъ", AliExpress осуществляет экспресс-доставку в Россию через компанию "СПСР-Экспресс" и собственный сервис "AliExpress - доставка без забот". 6 января китайцы уведомили торгующих на своей площадке продавцов о приостановке экспресс-доставки в Россию "из-за проблем с таможенным оформлением посылок". Аналогичный демарш предпринял и британский онлайн-магазин одежды Asos. Газета выяснила, что с 1 января таможенники стали требовать от получателей посылок бумажные копии паспортов (при этом данная проблема не коснулась клиентов "Почты России").

Посылки, зависшие на таможне, снова едут к адресатам. Вы сможете выбрать доставку экспресс-службами с завтрашнего дня. #Новости #AliExpress — AliExpress Russia (@aliexpress) 10 января 2017 г.

По информации ТАСС, причиной повышенных требований со стороны Федеральной таможенной службы стали плановые проверочные мероприятия, которые за первые дни наступившего года затронули менее 1% товаров. Вчера ТАСС со ссылкой на представителя "СПСР-Экспресс" сообщило, что проблемы устранены, бумажные данные таможенники требуют только в отдельных случаях по индивидуальным запросам.