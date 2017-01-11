AliExpress возобновляет экспресс-доставку в Россию

20:00 10 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn2.tass.ru
| Фото: cdn2.tass.ru

Соответствующая информация появилась сегодня на официальном аккаунте крупнейшего китайского интернет-магазина в Твиттере. 

Как сообщает "Коммерсантъ", AliExpress осуществляет экспресс-доставку в Россию через компанию "СПСР-Экспресс" и собственный сервис "AliExpress - доставка без забот". 6 января китайцы уведомили торгующих на своей площадке продавцов о приостановке экспресс-доставки в Россию "из-за проблем с таможенным оформлением посылок". Аналогичный демарш предпринял и британский онлайн-магазин одежды Asos. Газета выяснила, что с 1 января таможенники стали требовать от получателей посылок бумажные копии паспортов (при этом данная проблема не коснулась клиентов "Почты России").

По информации ТАСС, причиной повышенных требований со стороны Федеральной таможенной службы стали плановые проверочные мероприятия, которые за первые дни наступившего года затронули менее 1% товаров. Вчера ТАСС со ссылкой на представителя "СПСР-Экспресс" сообщило, что проблемы устранены, бумажные данные таможенники требуют только в отдельных случаях по индивидуальным запросам.

Теги: таможня , Китай , интернет-магазин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017