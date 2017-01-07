Процедура регистрации недвижимости стала проще

10:37 07 января 2017
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www.tutrealty.ru
| Фото: www.tutrealty.ru

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" вступил в силу с 1 января 2017 года. Документ упрощает процедуру оформления жилья – теперь вместо свидетельства о регистрации будет выдаваться справка из Единого государственного реестра недвижимости, пишет "АИФ в Западной Сибири".

Не будет и территориальной привязки – получить любую информацию о недвижимости можно будет в тюменском отделении Росреестра или в МФЦ. Помимо этого, регистрация недвижимости будет ускорена. Если ранее тюменцы ждали её до 20 дней, то сейчас сроки сократятся почти наполовину.

Пока система "обкатывается", но в обозримом будущем, по мнению экспертов, изменения произойдут только к лучшему. Подать документы можно в бумажном виде в органы Росреестра или в МФЦ, либо по электронке – через сайт Росреестра или портал Госуслуг. Информация будет вестись в электронном виде и будет храниться в базе данных ЕГРН.

Теги: Росреестр , недвижимость
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