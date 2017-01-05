СИБУР готов поддержать тюменские проекты в сфере химических технологий

На базе конкурса "IQ-CHem" от компании СИБУР будет создана открытая площадка для стартапов и инвесторов в сфере химических технологий, попасть на которую могут и тюменские компании.

Как пишет "Тюменская линия", на конкурс принимаются проекты в области инновационных технологий и продуктов в сфере переработки и транспортировки газа, производства и применения пластиков, эластомеров, базовых мономеров и специальной химии, а также современного оборудования и технологических решений для повышения операционной эффективности химико-технологических процессов.

В состав жюри войдут более 30 международных экспертов от компаний–партнеров, научных институтов и инвесторов. Лучшие стартапы получат возможность сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями химической индустрии, такими как Dow, DuPont, AkzoNobel, LG Chem, Henkel, Linde и другие.

Суммарный оборот партнеров "IQ-CHem" - более 300 млрд долларов. Общий призовой фонд конкурса - 55 тыс. долларов.

Заявки на участие принимаются до 1 марта 2017 года. Победители будут объявлены 5 июня 2017 года на конференции Startup Village 2017 в Москве. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте www.iq-chem.com.