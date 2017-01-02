В Тюменской области наращивают производство крольчатины

Производство крольчатины в Тюменской области за 10 месяцев 2016 года выросло на 12% и составило около 50 тысяч голов или более 770 тонн, пишет "Мегaтюмень".
Крольчатину - диетический продукт, который хорош для питания детей, в медицине. Поэтому его поставляют в больницы, детские сады и школы.
"Статистика показывает, что в обычной жизни тюменцы все же мало едят крольчатины, - поясняет замдиректора регионального департамента АПК Рустем Бельтяев. – Жители региона отдают предпочтение курятине, свинине и говядине".
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