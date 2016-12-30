Программу "Пять с плюсом" внедрят еще в семи районах

17:11 30 декабря 2016
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slavdelo.dn.ua
| Фото: slavdelo.dn.ua

Программа "Пять плюс"  для личных подсобных хозяйств в 2017 году придет еще в семь районов Тюменской области. Ее участниками смогут стать семьи, где минимум 5 коров, а надои каждой составляют не менее 5 тонн в год. Молоко определенного качества по установленной цене у частника гарантированно закупает кооператив и поставляет молокозаводу.  

"Важно, чтобы в деревнях развивались самозанятость, малый бизнес, конкуренция за качество, а молокозаводам региона нужно больше сырья", - пояснил начальник управления по животноводству областного департамента АПК Рустем Бетляев.

Решение о расширении программы было принято после успешной ее реализации в Вагайском, Упоровском и Исетском районах, где за год производство молока удалось увеличить на 30%, пишет "АИФ в Западной Сибири".

Теги: АПК , сельхозпродукция
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