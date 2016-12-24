Тюменский "Стеклотех" увеличил производство на 25 процентов

Объем выпущенной продукции на тюменском заводе "Стеклотех" по итогам 2016 года составит около 266 миллионов бутылок, что на 25% больше, чем в 2015 году, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Причин этому несколько. Во-первых, рынок восстанавливается после провала 2015 года, когда спрос на продукцию упал, и в стране закрылось несколько стеклотарных заводов. Во-вторых, на заводе стали более внимательно работать с клиентами. Здесь делают акцент на качество и услуги, в которые входят круглосуточная отгрузка, доставка и сопровождение товара", - пояснила генеральный директор предприятия Елена Острягина.

В этом году заводу "Стеклотех" исполнилось пять лет, еще одним событием стал выпуск первого миллиарда бутылок. "За время работы у нас появилась сплоченная команда, и все идеи достаточно быстро воплощаются в жизнь. Сегодня у нас есть качество, хороший сервис, клиентоориентированность. Сейчас это начинают ценить", - отметила руководитель завода.