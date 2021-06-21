Тюменцев приглашают на кавер-шоу в День молодежи

13:20 21 июня 2021
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Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Кавер-шоу состоится на площади возле Дома культуры "Водник" 26 июня. Старт мероприятия намечен на 19:00. Вход для всех желающих свободный.

Горожан ожидают яркие выступления от местных творческих коллективов. Организаторы подготовили насыщенную программу, которую точно не стоит пропускать.

В этот вечер вас ожидают: шоу с игрой на барабанах, выступления кавер-групп и солистов города Тюмени (рок/поп-музыка), зумба и фитнес-разминка, фотозона в стиле 90-х и изо-арт.

А еще гостям предлагают добавить ярких акцентов празднику с помощью красок холи.

Узнать все подробности может по телефонам: 8(3452) 45-47-26, 45-47-29.

Теги: День молодежи , праздник
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