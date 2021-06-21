Тюменцев приглашают на кавер-шоу в День молодежи

Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Кавер-шоу состоится на площади возле Дома культуры "Водник" 26 июня. Старт мероприятия намечен на 19:00. Вход для всех желающих свободный.

Горожан ожидают яркие выступления от местных творческих коллективов. Организаторы подготовили насыщенную программу, которую точно не стоит пропускать.

В этот вечер вас ожидают: шоу с игрой на барабанах, выступления кавер-групп и солистов города Тюмени (рок/поп-музыка), зумба и фитнес-разминка, фотозона в стиле 90-х и изо-арт.

А еще гостям предлагают добавить ярких акцентов празднику с помощью красок холи.

Узнать все подробности может по телефонам: 8(3452) 45-47-26, 45-47-29.