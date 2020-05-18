Во "ВКонтакте" открывается "Академия вечеринок"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Центр культуры и творчества "Тюмень" открывает "Академию вечеринок" в преддверии Международного дня защиты детей. У каждого юного тюменца есть шанс поступить и выиграть достойные призы.

Проект стартует 30 мая и продлится до 7 июня. В группе в социальной сети "ВКонтакте" будут выходить ролики с заданиями от любимых героев: куклы Лол, Эвереста, Карамельки, Инстаграма, Ютуба и других. Ребятам нужно будет внимательно посмотреть ролик и выполнить задание, сняв его на видео.

Приемная комиссия Академии отберет лучшие работы и примет в ряды студентов "Академии вечеринок". Юные тюменцы посоревнуются за кольцевую лампу, PowerBank и энциклопедию. Параллельно в группе во "ВКонтакте" пройдет конкурс репостов с главным призом – коробкой супер сладостей.

Следите за новостями и не пропустите приемную комиссию в "Академию вечеринок".