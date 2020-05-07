КАРОАрт.LIVE представит специальную программу ко Дню Победы

Фотография предоставлена КАРОАрт.LIVE

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне платформа КАРОАрт.LIVE представит специальную программу фильмов о войне: зрителей ждут показы и обсуждения значимых военных картин, снятых советскими и зарубежными кинематографистами.

В программе фильм Семена Арановича о морской авиации "Торпедоносцы" (1983 г.), получившая "Золотого медведя" картина Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976 г.), трагикомедия Александра Рогожкина "Кукушка" (2002 г.), глубокая и трогательная драма Стивена Долдри "Чтец" (2008 г.), шокирующий фильм Элема Климова об ужасах войны "Иди и смотри" (1985 г.), пронзительная драма Андрея Тарковского "Иваново детство" (1962 г.). Показы будут сопровождаться обращениями экспертов КАРО.Арт: руководителя проекта Максима Горбова и куратора проекта Сергея Дёшина.

"В нашей спецпрограмме — особенное кино, которое редко предлагается для совместного просмотра, — отмечает вице-президент по управлению кинопоказом сети "КАРО" Майя Манерова. — В то же время эти фильмы — классика мирового кино, они позволяют посмотреть на войну другими глазами. Мы благодарны нашим экспертам и партнёрам — кинокомпании СТВ, киноконцерну "Мосфильм", видеосервису Wink, кинокомпании "Ленфильм" за возможность познакомить зрителей КАРОАрт.LIVE с таким редким кино и узнать больше об истории создания этих шедевров".

Ссылки на просмотр и обсуждения фильмов будут доступны в дни показов в социальных медиа КАРО.Арт и на сайте.

Расписание показов:

7 мая, 18:00 – "Торпедоносцы" (после показа – обсуждение с Сергеем Дёшиным в инстаграме проекта КАРО.Арт)

8 мая, 15:00 – "Восхождение" (перед показом – публикация обращения Максима Горбова на сайте и в социальных медиа КАРО.Арт)

9 мая, 18:00 – "Кукушка"

10 мая, 18:00 – "Чтец" (перед показом – публикация обращения Максима Горбова на сайте и в социальных медиа КАРО.Арт)

11 мая, 15:00 – "Иди и смотри" (перед показом – публикация обращения Максима Горбова на сайте и в социальных медиа КАРО.Арт)

КАРОАрт.LIVE — это путеводитель в мире креативного контента. На онлайн-платформе зрителям доступны художественные и короткометражные фильмы, концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин в формате прямых трансляций, подкасты, видеопрезентации книг и журналов.