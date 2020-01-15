"Крещенские узоры" скрасят досуг жителей областной столицы

Волшебные концерты пройдут в тюменских Домах культуры в честь празднования великого праздника Крещения. Композиции оркестра, солистов и творческих коллективов прозвучат 17 и 24 января.

В ДК "Водник" концерт "Крещенские узоры" пройдет 17 января в 18:00, в ДКиТ "Торфяник" 24 января в 13:00 и в ДК "Орфей" 24 января в 18:30. В рамках праздничных мероприятий со сцены будут звучать композиции оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Оркестр, как всегда, поразит зрителей разнообразием стилей звучания.

Поддержат музыкантов творческие коллективы Домов культуры и солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко. Создавать атмосферу волшебства и уюта будет несравненная ведущая Ольга Глазунова.

Всех желающих приглашают на сказочные концерты, отдохнуть душой и приятно провести время в компании заслуженных музыкантов.