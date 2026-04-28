Определились лучшие баскетбольные команды учащихся районов Тюменской области

Фото: ГАУ ТО "ЦСП"

В селе Омутинское с 24 по 26 апреля прошли финальные соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения в рамках II группы (муниципальных округов).

Участие приняли 106 спортсменов (51 юноша и 55 девушек), в каждом зачете выступали по шесть команд. Среди юношей за победу боролись баскетболисты Абатского, Казанского, Нижнетавдинского, Тобольского, Исетского и Упоровского муниципального округа, среди девушек был представлен Абатский, Вагайский, Исетский, Казанский, Омутинский и Уватский муниципальный округ.

По итогам соревнований среди юношей лучшими стали представители Тобольского округа. Второе место на счету Казанского округа, третьими стали спортсмены Упоровского МО. Среди девушек победу праздновали хозяйки соревнований, сборная Омутинского округа. Казанский район вновь стал втором, третье место взял Уватский округ.