Два из пяти: тюменцы завоевали золото Кубка мира по паратриатлону

В Самарканде (Узбекистан) завершился Кубок мира по паратриатлону "World Triathlon Para Cup Samarkand 2026". Сборная России завоевала пять золотых медалей, две из которых – на счету спортсменов Центра спортивной подготовки!

Победителями стали Василий Егоров (программа PTS2 Men) и Анна Плотникова (PTS3 Women). Кроме того, серебряным призёром стал спортсмен ЦСП Александр Ялчик (PTS5 Men), а Алексей Петухов не добрался до медалей совсем немного – на его счету пятое место в программе PTS3 Men.

Соревновательная дистанция включала 750 метров плавания, 19 километров велогонки и 5 километров бега. Всего в активе сборной России – 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Отметим, что впервые за долгое время российские паратриатлонисты выступили на международной арене под национальным флагом и в сопровождении национального гимна.