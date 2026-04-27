Тюменка стала лучшей на Чемпионате УрФО по тяжелой атлетике

Фото: ГАУ ТО "ЦСП"

В Тюмени с 20 по 26 апреля состоялись Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по тяжелой атлетике. Участие приняли 300 сильнейших атлетов из шести субъектов УрФО.

Вновь свой высочайший класс продемонстрировала спортсменка Центра спортивной подготовки, мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике, 8-кратная чемпионка России Анастасия Анзорова. В рамках чемпионата тюменка стала лучшей в весовой категории 64 кг с результатом 191 кг. Тренер – Роман Коваленко.