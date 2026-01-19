Баскетболисты Тобольска и Калининского АО Тюмени блеснули на областной Спартакиаде учащихся

В Тобольске с 15 по 18 января прошли соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения.

За победу боролись команды I группы (группы городов). Игры прошли на площадке СК "Центральный", участие приняли 155 спортсменов (83 юноши и 72 девушки), всего выступили 14 команд.

В зачете юношей соревновались сборные Калининского и Ленинского административных округов Тюмени, две команды Тобольска, сборные Ялуторовска, Заводоуковского и Тюменского муниципальных округов, в зачете девушек одну из тобольских команд подменила сборная Ишима.

По итогам соревнований среди девушек лучше всех выступили тюменки: первое место заняла команда Калининского АО, второе - Ленинского АО. Бронзовые медали взяли баскетболистки из Ялуторовска.

Среди юношей успешнее выступили хозяева соревнований: лучшей стала команда Тобольск-1, второе место на счету Ленинского АО, замкнула тройку лидеров команда Тобольск-2.