К новому старту сезона: футболисты "Тюмени" проведут сборы в Сочи

14:23 03 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Футболисты "Тюмени" сейчас в отпуске. Начать подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" они планируют 19 января.
Планируется два этапа подготовки, оба пройдут в Сочи.

\Предположительно, второй закончится 26 февраля.

Главным тренером команды остается Тимур Касимов. При этом клуб покинул капитан Иван Чудин. Контракт с 35-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению. Поэтому в 2026 году у команды будет новый капитан.


В составе произойдут изменения. Ожидаются игроки, которые усилят "Тюмень".Календарь второго этапа, вероятно, появится не ранее конца января. Ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля, сообщили в пресс-службе клуба, - сообщает Вслух.ру.

Теги: Сочи , футбол
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026