К новому старту сезона: футболисты "Тюмени" проведут сборы в Сочи

Футболисты "Тюмени" сейчас в отпуске. Начать подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" они планируют 19 января.

Планируется два этапа подготовки, оба пройдут в Сочи.

\Предположительно, второй закончится 26 февраля.

Главным тренером команды остается Тимур Касимов. При этом клуб покинул капитан Иван Чудин. Контракт с 35-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению. Поэтому в 2026 году у команды будет новый капитан.



В составе произойдут изменения. Ожидаются игроки, которые усилят "Тюмень".Календарь второго этапа, вероятно, появится не ранее конца января. Ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля, сообщили в пресс-службе клуба, - сообщает Вслух.ру.