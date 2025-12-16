В Тюмени прошли очередные матчи Чемпионата СХЛ

Фотограф: Евгения Перегонцева

В Тюмени на льду СК "Прогресс" 13 и 14 декабря матчи очередного тура Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов "Чемпионата студенческой хоккейной лиги" сезона 2025-2026.

Тюменская команда "Газовик" принимала УралГУФК из Челябинска. Итоговый счёт первого дня - 3:10 в пользу гостей. Заключительная игра тура состоялась 14 декабря, матч завершился со счётом 2:6 в пользу гостевой команды.

СХК "Газовик" играет в конференции "Восток". По регламенту соревнований на первом этапе команды в каждой конференции играют между собой в два круга, во второй этап (плей-офф) выходят по 8 лучших команд. Всего в восточной конференции играют 12 команд, лидирует в настоящий момент команда СКА-ЕИФК из Екатеринбурга.