"Кубок регионов" среди студенческих хоккейных команд прошёл в Тюмени

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюмени на льду дворца спорта "Партиком" с 19 по 21 сентября прошли игры "Кубка регионов", который является первым этапом Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов "Кубок Студенческой хоккейной лиги имени Владимира Юрзинова".

В соревнованиях приняли участие команды "Политехник" (Челябинск), СурГПУ (Сургут), ПТПСМ (Коркино) и "Газовик-ТИУ" (Тюмень). Тюменцы одержали победу над командой СурГПУ (6:4), которая в итоге стала лучшей на турнире, но уступили командам из Коркино (5:8) и Челябинска (0:12). В итоге второе место заняла команда "Политехник", а ПТПСМ стала третьей.