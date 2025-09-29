"Кубок регионов" среди студенческих хоккейных команд прошёл в Тюмени

В Тюмени на льду дворца спорта "Партиком" с 19 по 21 сентября прошли игры "Кубка регионов", который является первым этапом Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов "Кубок Студенческой хоккейной лиги имени Владимира Юрзинова".
В соревнованиях приняли участие команды "Политехник" (Челябинск), СурГПУ (Сургут), ПТПСМ (Коркино) и "Газовик-ТИУ" (Тюмень). Тюменцы одержали победу над командой СурГПУ (6:4), которая в итоге стала лучшей на турнире, но уступили командам из Коркино (5:8) и Челябинска (0:12). В итоге второе место заняла команда "Политехник", а ПТПСМ стала третьей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru