Тюмень приняла всероссийские соревнования по фигурному катанию

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан" прошли в областной столице на льду катка "Прибой" с 25 по 27 ноября.

Участие приняли 137 спортсменов из 23 регионов России. Юноши и девушки (11-17 лет), юниоры и юниорки (13-19 лет), а также мужчины и женщины (от 16 лет и старше) соревновались в одиночном катании. Тюменскую область представляли 15 фигуристов.

По итогам соревнований воспитанник СШ "Прибой" Глеб Ковтун выиграл серебряную медаль в мужском зачете. Кроме того, в десятку лучших среди девушек вошла Мария Драчёва, она заняла седьмое место среди 34 претенденток.

Наибольшее число медалей завоевали московские спортсмены, на их счету 7 мест на пьедестале почета. Второе место по количеству наград заняла Свердловская область (4 медали), третье - Оренбургская область (3 медали).