Тюменский фигурист взял бронзу всероссийских соревнований "Красноярье"

18:46 01 ноября 2025
Фото: скриншот эфира Первого канала

В Красноярске с 30 октября про 1 ноября прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров "Красноярье". Участники соревновались в одиночном и парном катании, а также танцах на льду.

В одиночном катании тюменский фигурист Глеб Ковтун занял третье место по итогам выступления в короткой и произвольной программах, исполнив все запланированные тройные и четверные прыжки, что дало ему право выступить на следующем этапе соревнований в Москве. Тренер спортсмена - Наталья Заболотная, хореограф - Илья Баширов.

