Спортсменки из Голышманово выступят на турнире по борьбе памяти Салавата Юлаева

Фото: Олег Медведев

В Уфе с 1 по 7 ноября пройдут Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольная борьба) среди девушек до 16 лет "Памяти башкирского национального героя Салавата Юлаева".

Тюменскую область представят обучающиеся Голышмановской спортшколы Анастасия Дубасова (весовая категория 39 кг), Ульяна Овчинникова (39 кг), Дарья Юферова (46 кг), Елизавета Лютенко (50 кг) и Ксения Рогонова (54 кг). Сопровождать девушек будет тренер Ирина Дубасова.