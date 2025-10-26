Стартует Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса

С 30 октября по 2 ноября в Самаре и Оренбурге пройдут игры первого тура нового Чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса. Тюменские команды выступают в Высшей лиге "А".

В Самаре встретятся женские сборные. Тюменский регион представят Яна Назаренко, Анастасия Ровкина, Елизавета Рябухина и Милена Савельева.

В Оренбурге выступят мужчины. Честь Тюменской области будут отстаивать Илья Семеркин, Данис Туйчиев, Максим Нагаев и Павел Пушкарев.

В сезоне 2025-2026 годов в рамках чемпионата игры проводятся в 18 лигах (10 мужских и 8 женских), тюменцы стартуют в третьей по силе лиге (после Премьер-лиги и Суперлиги). И в зачете мужчин, и в зачете женщин в Высшей лиге "А" играют по 16 команд.

Все матчи будут доступны для онлайн просмотра и в архиве на официальной странице Федерации настольного тенниса России во "ВКонтакте" и на сайте ФНТР.