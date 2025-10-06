В селе Казанское прошла областная Спартакиада учащихся по настольному теннису

Соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2010 года рождения и младше прошли с 3 по 5 октября в селе Казанское. Участие приняли 142 спортсмена (70 юношей и 72 девушки), представлявшие 21 команду.
По традиции, соревнования прошли в двух группах: городов и муниципальных округов. В первой группе за победу боролись две команды Тобольска, команда Центрального административного округа Тюмени, Заводоуковский городской округ и Тюменский муниципальный район.
Вторую группа представляли Голышмановский муниципальный округ, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Тобольский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский и Ярковский муниципальные районы.
По итогам соревнований призовые места в командном зачете распределились следующим образом:
I группа (и юноши, и девушки)
1 место – Центральный АО Тюмени,
2 место – Тюменский муниципальный район,
3 место – Тобольск-1.
II группа (девушки)
1 место – Ишимский муниципальный район,
2 место – Сладковский муниципальный район,
3 место – Уватский муниципальный район.
II группа (юноши)
1 место – Ишимский муниципальный район,
2 место – Казанский муниципальный район,
3 место – Голышмановский муниципальный округ.
