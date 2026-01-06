Первый тур 2026 года МФК "Тюмень" проведет в матчах с липецким "ЛКС"

МФК "Тюмень" на каникулах продолжит сезон БЕТСИТИ Суперлиги. 10 и 11 января клуб встретит "ЛКС" из Липецка.

По статистике Суперлиги, ранее соперники провели 14 матчей. В 10 из них победу праздновала "Тюмень", в четырех – "ЛКС".

Сейчас наш клуб на четвертом месте в турнирной таблице с 47 заработанными очками. Из 26 матчей 16 закончились победами, в том числе 12 – в основное время, еще четыре – по серии пенальти, - сообщает Вслух.ру.

0+