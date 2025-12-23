В Тюмени ударят морозы до минус 34 градусов

Тюменский гидрометцентр предупреждает о резком похолодании в регионе с 24 по 26 декабря. В эти дни в городе ожидается понижение температуры до -32...-34 градусов ночью и до -27...-29 градусов днём. Синоптики прогнозируют небольшой снег и перемену ветра.

Из-за сильных морозов возможны перебои в работе энергетических систем, увеличение числа ДТП, техногенных пожаров и случаев обморожения. Жителям рекомендуют быть осторожнее на улице и учитывать погодные условия при планировании поездок.