Ярковские и тюменские гиревики стали лучшими на областной Спартакиаде учащихся

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тобольске с 17 по 19 октября прошли соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по гиревому спорту среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. Участие приняли 168 спортсменов из 17 команд городов и районов области.

Традиционно соревнования проводились в двух группах. В первой за медали боролись команды Калининского и Ленинского административных округов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского муниципального округа и Тюменского муниципального района. Во второй выступали Голышмановский муниципальный округ, Абатский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Юргинский, Ялуторовский и Ярковский муниципальные районы.

В итоге в первой группе в командном зачете лучшими стали гиревики Калининского АО Тюмени. Второе место занял Заводоуковск, бронза на счету Ялуторовска. Во второй группе первое место заняла сборная Ярковского района, второе - Абатского района, третье - Викуловского района.