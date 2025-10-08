XXIX областная Спартакиада учащихся продолжится волейболом

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Зональные соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения пройдут с 10 по 12 октября в трёх различных локациях.

Команды первой зоны сыграют в селе Казанское (спортшкола Казанского района им. Героя России Ж. Раизова), второй зоны - в селе Юргинское на площадке СК "Центральный", третьей зоны - в селе Исетское (спортшкола Исетского муниципального района).

Заявки на участие в соревнованиях II группы, в которой традиционно выступают муниципальные округа региона, подали 16 команд юношей и 19 команд девушек. Финал соревнований назначен на 24-26 октября в селе Упорово.

В минувшем году, напомним, среди юношей сильнейшей стала команда Упоровского муниципального округа, а среди девушек первое место занял Голышмановский городской округ.