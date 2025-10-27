Определены призёры областной Спартакиады учащихся по волейболу

Фото: МАУ ДО "СШ №2" г. Тобольска

Финальные соревнования XXIX Спартакиады учащихся Тюменской области по волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения прошли в Тобольске и селе Упорово с 24 по 26 октября. По традиции, соревнования проводились отдельно в группе городов и группе муниципальных округов региона.

Команды I группы соревновались в Тобольске, участие в финале приняли 113 спортсменов (45 юношей и 68 девушек). За медали боролись четыре команды юношей (Заводоуковский муниципальный округ, Тюменский район, Тобольск и Ялуторовск) и шесть команд девушек (Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Ленинский административный округ Тюмени, Заводоуковский МО и Тюменский район).

В итоге в зачете юношей лучшими стали волейболисты из Заводоуковска, второе место заняли тоболяки, бронза досталась Тюменскому району. Среди девушек сильнейшей оказалась команда Тобольска, второе место занял Заводоуковский МО, третье - представители Ленинского АО Тюмени.

Команды II группы принимало село Упорово, здесь выступали 143 спортсмена (67 юношей и 66 девушек). Участвовали по 6 команд девушек и юношей. Команды девушек представили Абатский, Ишимский, Аромашевский, Тобольский, Упоровский районы и Голышмановский МО, юношей - Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Тобольский, Исетский и Упоровский районы.

В зачете девушек победу праздновал Голышмановский ГО, серебро на счету хозяев соревнований, третьей стала сборная Аромашевского района. В зачете юношей золотые медали выиграл Нижнетавдинский район, Упоровский район вновь стал вторым, третье место забрала команда Исетского района.