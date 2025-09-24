Очередной "Заплыв юных" состоится в Ишиме

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Ежегодные региональные соревнования по плаванию "Заплыв юных" пройдут в Ишиме с 26 по 28 сентября в бассейне спорткомплекса "Центральный".

Ожидается участие более 350 пловцов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, а также Казанского и Викуловского муниципальных округов.

Спортсмены будут выявлять лучших в плавании на различных дистанциях вольным стилем, брассом и на спине, в комплексном плавании. Участники будут поделены на две возрастные группы: юноши и девушки 9-10 лет и 11-13 лет.

Соревнования "Заплыв юных" проводятся четвертый год и традиционно охватывают три муниципальных округа Тюменской области, что даёт возможность участия всем детям, умеющим плавать. Ежегодно в "Заплыве юных" участвуют более тысячи человек, в том числе ребята самого младшего возраста, не имеющие спортивных разрядов.