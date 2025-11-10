День Сибири в Тюмени отметили фестивалем локальной кухни

Фестиваль локальной кухни "Сибирь на вкус" в Тюмени приурочили к празднованию Дня Сибири, участие в событии приняли более 200 человек, среди которых представители власти, ресторанного бизнеса и горожане. Участники попробовали сеты от лучших ресторанов Тюмени и Тобольска, познакомились с локальными продуктами и историей сибирской кухни.

Фестиваль объединил рестораторов идеей показать современную кухню через локальные продукты и новые технологии. "Сегодня на одной площадке собрались 25 ресторанов, каждый со своей концепцией и стилем. Мы объединили усилия производителей и шефов, чтобы раскрыть, насколько разнообразна и многослойна Сибирь. Конкуренция здесь только на пользу: она рождает новые продукты, идеи и форматы. Мы опираемся на традиции, но двигаемся вперед, развивая гастрономический ландшафт региона", — подчеркнула президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Татьяна Томина.

8 ноября участники фестиваля могли оценить интерпретации сибирской кухни — от переосмысленных купеческих рецептов до авторских блюд на основе локальных ингредиентов и отражение в блюдах истории города: в сетах можно было встретить отсылки к купеческим династиям, литературным героям и традициям старой Тюмени.

По словам директора департамента потребительского рынка Тюмени Елены Ереминой, гастрономический туризм открывает новые перспективы для города. Он объединяет предпринимателей, туристов и жителей, создавая для каждого возможность почувствовать уникальный характер региона:

Тюмень можно назвать гастрономической столицей. Мы смело отвечаем запросу самого разного круга туристов, которые приезжают сюда со всей страны. Каждый находит здесь что-то свое. Если говорить об успехах туристической отрасли, то вклад гастрономии — не менее 30%, и это значимая часть развития региона. В ресторанной среде ведущую роль играет шеф-повар, и Ассоциация рестораторов Тюмени создала ту атмосферу, в которой им интересно соревноваться и искать новые вкусовые решения. Фестиваль удался, он будет развиваться дальше.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер подчеркнула, что сегодня регион уверенно формирует собственный гастрономический бренд. По ее словам, участие Тюменской области в крупных федеральных проектах показывает, что "Сибирь на вкус" воспринимается не только как фестиваль, но и как часть культурного кода региона

Анна Линкер:

Гастрономический туризм сегодня в тренде не только в Тюменской области, но и по всей России. Турист узнает особенности и традиции территории. То, что регион делает особый акцент на гастрономическом туризме, возрождая старинные рецепты и продвигая сибирскую кухню, говорит о более глубокой задаче: не просто вкусно накормить, а показать, чем уникален регион. Это целая отрасль, которая объединяет не только рестораторов, но и производителей местной продукции.

Так, гастрономический туризм стабильно входит в тройку предпочтений путешественников. Сегодня развитие этого направления в области выведено на стратегический уровень. Благодаря совместным усилиям региона, бизнеса и туроператоров Тюменская область вошла в топ-10 участников федеральной программы "ПроЕДУ по России", инициированной Агентством стратегических инициатив.