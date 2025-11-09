В Тобольске прошла "Ночь искусств"

Тобольский музей-заповедник традиционно стал одной из площадок для проведения ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств". В 2025 году мероприятия были приурочены ко Дню народного единства и проходили под девизом "В единстве культур – сила народа".

В Крапивнаой мастерской "Гостиного двора" прошел мастер-класс "Рожок из бересты". Посетителей познакомили с историей происхождения народных музыкальных инструментов, их изготовлением и применением в народных праздниках и обрядах, а также научили изготовлению простейшего музыкального инструмента – рожка из бересты.

Там же в Палатах Сибирского Воеводы посетителей приглашали на интерактивное мероприятие "Извольте чаю откушать". Кроме знаний о традициях купеческого чаепития и чайного этикета в Сибири, участники смогли сами расписать чайную чашку в технике витражной росписи.

В Музее Сибирского предпринимательства участники другого интерактива "Как купец дочь готовил под венец" познакомились с традициями формирования приданого невесты, создания теплой атмосферы в купеческой семье, со свадебными обрядами, и приняли участие в тематический играх. А еще были концерты, экскурсии, встречи и много других возможностей прикоснуться к настоящему искусству.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.