Тюменцам рассказали, можно ли оптимизировать расходы на ЖКХ

Эксперты указывают на два ключевых направления оптимизации расходов на ЖКХ: внедрение ресурсосберегающих технологий и повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, переход на индивидуальные приборы учета позволяет уйти от усредненных нормативов к фактическому потреблению, что особенно выгодно семьям с умеренным потреблением ресурсов.

"Энергоэффективные решения требуют первоначальных инвестиций, но математические расчеты демонстрируют их окупаемость в среднесрочной перспективе", — отмечает эксперт. Среди наиболее эффективных мер он называет установку современных счетчиков, замену ламп накаливания на светодиодные аналоги, монтаж терморегуляторов на радиаторы и использование энергосберегающей бытовой техники.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина подчеркивает важность водосберегающих технологий и рациональных потребительских практик.

"Установка аэраторов на краны, использование экономичных режимов бытовой техники и своевременное устранение протечек могут кардинально изменить структуру водопотребления домохозяйства", — поясняет она.

Кроме того, эксперт обращает внимание на необходимость повышения правовой грамотности, так, многие потребители не используют предусмотренные законодательством льготы и компенсации, - сообщает Мегатюмень.