Объем услуг физкультуры и спорта больше всего вырос в Тюменской области

По данным Росстата, за девять месяцев 2025 года тюменцы отдали за платные услуги 168 млрд 709,3 млн рублей. По сравнению с тем же периодом 2024 года, это больше на 4,6%. По динамике регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области (7%) и ЯНАО (5,8%).

Тюменьстат подсчитал основные статьи расходов. 31 млрд 994,7 млн рублей у тюменцев ушло на транспортные расходы (в том числе авиа- и железнодорожные билеты). 26 млрд 839,2 млн рублей – на коммунальные, 10 млрд 832,5 млн – на жилищные услуги.

Доля медицинских услуг составила 19 млрд 363,3 млн рублей, телекоммуникационных – 16 млрд 506,5 млн, бытовых – 14 млрд 991,8 млн, туристических – 13 млрд 201,8 млн.

При этом больше всего увеличился оборот услуг физкультуры и спорта – на 31,7%. За них граждане заплатили 2 млрд 530,1 млн рублей.

Исходя из численности населения Тюменской области, в среднем один житель платит за услуги 11 тыс. 522,9 руб. в месяц, - сообщает Вслух.ру.