Сибирского осетра планируют вывести из Красной книги на Абалакском рыборазводном заводе

Абалакский экспериментальный рыборазводный завод ФГБУ "Главрыбвод" ежегодно выпускает в Иртыш от 3 до 6 миллионов подрощенной молоди осетра сибирского, занесенного в Красную книгу. Предприятие является крупнейшим по искусственному воспроизводству рыбы этого вида.

Процессы на заводе проходят ровно, как и в природе. Период нереста на предприятии и в реке абсолютно одинаковы, заверил заместитель начальника Нижне-Обского филиала, директор Абалакского экспериментального рыборазводного завода ФГБУ "Главрыбвод" Николай Шабанов.

Основная работа по получению необходимых для воспроизводства продуктов начинается примерно в середине мая, при этом зависит от погодных условий, температуры воды.

"Сначала получаем молоки, оплодотворяем икру и закладываем ее на инкубацию на семь дней. Оптимальная температура для этого составляет 14-16 градусов. Появившиеся личинки помещают на выдерживание: ориентировочно десять дней они будут находиться при температуре 16-18 градусов. Затем рыбу переводят на активное питание.

Подрощенных мальков перемещают в выростные пруды, где происходит подращивание до навески от трех до пяти граммов. После этого рыба по системе каналов попадает в Иртыш. Мы стараемся как минимум поддержать популяцию, в лучшем случае - вывести осетра из Красной книги", - поделился Николай Шабанов.

Сейчас ремонтно-маточное стадо составляет более полутора тысяч. Это и производители, которые участвуют в нересте, и "старший ремонт", который в ближайшее время начнет давать продукты для воспроизводства, и "младшие", как их здесь называют.

Как рассказала ведущий рыбовод Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Татьяна Белослуцкая, ежегодно здесь получают до 20 миллионов икринок сибирского осетра - это довольно большое количество. Икру на предприятии получают путем сдаивания икринок.

Занимаются этим мужчины, поскольку это тяжелый физический труд. Вес самок обычно достигает в среднем от 20 до 40 кг. При получении икры рыбу могут удерживать несколько человек. Если еще в советское время ее для этого вскрывали, то сейчас процесс не губит популяцию: рыба остается живой, - сообщает Тюменская линия.