Тюменцы смогли стать актерами пластического театра за 3 недели

Показ пластического спектакля "За твоей спиной", в котором сыграли непрофессиональные актеры, состоялся в МТЦ "Космос". Из 42 участников – врачей, педагогов, инженеров и представителей других профессий – команда экспертов создала полноценный театральный проект.

Инициаторами выступили педагог-хореограф Наталья Васильева и ее соорганизатор Екатерина Ознобина. Они выиграли конкурс творческих проектов "ЦЕХ", организованный департаментом общественных связей Тюменской области. Площадку предоставили МТЦ "Космос" и мультицентр "Контора пароходства". Проект получил название "Лаборатория пластического театра Э.Х.О.".

На завершающем этапе к команде присоединилась московский режиссер и хореограф-постановщик Александра Балецкая, которая собрала материал в единый спектакль.

Ключевая тема постановки – корни, род, связь поколений. В основу легли семь самых сильных историй участников о семье и значимых событиях. Артисты читали не свои тексты, но проживали чужие истории как свои. Один из самых мощных образов – родовой клин: человек впереди, за ним выстраиваются предки. Так через пластику передавалось ощущение силы рода за спиной.

Несмотря на отсутствие сценического опыта, участники показали высокую пластичность. Секрет – в подходе: в пластическом театре нет "правильных" или "неправильных" движений, важно лишь то, что идет изнутри, - сообщает Тюменская область сегодня.



