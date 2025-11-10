Тюменцы готовы помочь Краснодону с созданием медиашколы

Фото - @krasnodoninfo

Возможное открытие в Краснодоне медиашколы в 2026 году, где молодежь будут обучать тюменские специалисты, на прошлой недели обсудили в администрации Краснодонского муниципального округа. Об этом стало известно во время визита в Краснодон директора департамента общественных связей Тюменской области Ириной Широковой.

"У нас есть специалисты, которые могут этому научить. Обучение возможно проводить в дистанционном формате. Скорее всего проведём конкурсный отбор ребят, создадим определенную группу. Научим как создавать контент, вести свои социальные сети", - сказала Широкова, ее слова цитирует тг-канал краснодонской администрации.

Разговор о медиашколе состоялся на встрече с главой Краснодонского муниципального округа Сергеем Козенко. Помимо этого, стороны договорились о том, местная молодежь сможет участвовать в создании проекта по реконструкции одной из городских зон отдыха. Работы планируют провести в 2026 году силами региона-шефа Тюменской области.

Напомним, с июня 2022 года Тюменская область является регином-шефом для Краснодонского округа и оказывает муниципалитету помощь в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры, системы ЖКХ, дорог, ремонте жилфонда и т.д.