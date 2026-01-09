С момента открытия поликлиники в Упорово жители обратились за помощью более 44 тысяч раз

Поликлинику Областной больницы №12 в селе Упорово открыли в апреле 2025 года после капитального ремонта. Это стало возможным в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Были полностью обновлены кровля и фасад здания, а также коммуникации, двери и окна. Внутренняя отделка помещений также была выполнена с нуля. Теперь новая поликлиника предлагает уютные и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Для посетителей предусмотрены удобная зона ожидания, просторные холлы и коридоры с современной мебелью. Подробная и наглядная навигация позволяет легко ориентироваться на двух этажах здания и находить нужные кабинеты. В поликлинике ведут прием 11 врачей различных специальностей.

Заведующая поликлиникой Айсель Ямова отметила, что капитальный ремонт не только обновил внешний вид здания, но и значительно улучшил условия для всех, кто обращается за медицинской помощью. Модернизация поликлиники и внедрение современного диагностического оборудования способствуют раннему выявлению заболеваний.

С момента открытия поликлиники 3839 человек прошли диспансеризацию, 764 — профилактический медицинский осмотр, 1564 женщины и 1350 мужчин были осмотрены в кабинетах раннего выявления заболеваний, а также проведено 4473 скрининговых обследования, - сообщает Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (с. Упорово).