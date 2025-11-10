Зимние дороги Тюмени будут посыпать инновационным реагентом вместо соли

09:34 10 ноября 2025
Тюмень переходит на новый способ борьбы с гололёдом. На дороги вместо соли будут сыпать инновационный реагент "Бионорд", который полностью растворяется и не требует уборки весной. По данным администрации Тюмени, эффективрость состава проверена.

От галита (техническая соль) полностью не откажутся - им будут обрабатывать периферийные улицы города.

Производитель "Бионорда" - Уральский завод противогололедных материалов. В проморолике на сайте указано, что реагент  эффективно разрушает структуру льда при температуре до –30 °C. В результате его действия наледь превращается в разрыхленную массу, которую легко убрать. Поверхность получается чистой и нескользкой. До семи раз эффективнее обычной пескосоляной смеси, растворяется без остатка и не приводит к засорению ливневок. Оказывает минимальное воздействие на изделия из кожи и меха, а также конструкции из металла. В составе — биофильная и антикоррозионная добавки.

