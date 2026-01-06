В зоне риска не только пенсионеры: мошенники все чаще обманывают людей среднего возраста

За ноябрь 2025 года, по данным властей Ямала, Главными жертвами мошенников стали люди 30–40 лет. Только за ноябрь минувшего 2025 года 60 человек из этой возрастной группы отдали аферистам 17 миллионов рублей.

"Как такового смещения "портрета жертвы" мошенников с пенсионеров к людям 30-40 лет не было – эта группа людей всегда была в поле интересов злоумышленников. Это устойчивая тенденция, которую мы наблюдаем не первый год. Причин здесь несколько. Во-первых, люди среднего возраста – экономически наиболее активная группа. У них есть накопления, кредиты, ипотеки, бизнес, доступ к корпоративным и личным счетам. Для мошенников это более "выгодная" аудитория: у нее есть и деньги, а также "крючки", за которые можно зацепиться в своих мошеннических схемах, - рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко. - Во-вторых, люди 30-40 лет находятся под постоянным давлением: рабочие задачи, дедлайны, семейные и финансовые обязательства. Мошенники активно используют такую "перегруженность" – давят на срочность, страх потери денег, угрозы блокировки счетов и так далее. В состоянии стресса даже грамотный с цифровой точки зрения человек может действовать автоматически, не проверяя информацию, или поддаваться панике, в попытках сэкономить время".

По словам эксперта, у этой аудитории часто есть иллюзия собственной защищенности: "я не пенсионер, я знаю, со мной такого не случится". Это снижает критичность восприятия. В отличие от пожилых людей, которые сегодня все чаще предупреждены о схемах обмана, люди среднего возраста реже считают себя потенциальной целью.

Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, эксперт советует не принимать финансовых решений под давлением. Срочность, угрозы и "последний шанс" - ключевые признаки обмана. Никогда не сообщать коды подтверждения, данные карт и пароли, даже если звонящий звучит убедительно и знает ваше имя, адрес или другие персональные данные. И, конечно, использовать защитные решения, - сообщает АиФ-Тюмень.