На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП с начала года погибли 14 и ранены 85 человек

Самой аварийной федеральной автодорогой Тюменской области в этом году является трасса Тюмень-Ханты-Мансийск. С начала года здесь произошли 44 дорожные аварии, в них погибли 14 человек, 85 человек получили ранения. По всем показателям наблюдается динамика роста, сообщает ГАИ ТО.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Госавтоинспекция предпринимает ряд мер, чтобы стабилизировать аварийную обстановку на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск перед началом отпускного периода, когда интенсивность движения легкового транспорта здесь значительно возрастет. В настоящее время на участках трассы в Тобольском и Уватском округах работают дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции.

На опасных участках всех федеральных автодорог региона проходит мероприятие "Трасса", в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабную разъяснительную работу с участниками дорожного движения, рекомендуя сбавить скорость, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, чаще отдыхать и не выезжать в дальний путь при плохом самочувствии.



Всего на федеральных автодорогах в нашем регионе в этом году произошло 80 ДТП, в них погиб 21 человек, 146 человек получили ранения. Главное, что удалось снизить число погибших на трассах людей.