Такси со школьниками попало в ДТП в Тюмени

17-летняя и 16-летний пассажиры "Сузуки", ехавшие на такси со школы домой, получили травмы в результате ДТП, которое произошло из-за того, что 49-летняя водитель "Лады", выезжая со второстепенной дороги не уступила дорогу "Сузуки", который двигался по главной дороге.

ДТП произошло во вторник вечером в центре города. Обстоятельства аварии выясняются.