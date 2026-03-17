Самый опасный пешеходный переход назвали в Тюмени

16:01 17 марта 2026
Один из самых опасных пешеходных переходов в Тюмени находится  на улице Харьковской, 83. В 2025 году на нем сбили трех пешеходов и одного уже в этом году, сообщили в ГАИ ТО.

Также особо острожными следует быть на пешеходных переходах на улицах Товарное шоссе, 15, Пролетарской, 74, Малышева, 22 и др, где тоже были пострадавшие.

Весной риски увеличения ДТП с участием пешеходов увеличиваются, так как их становится больше, а из-за распутицы они чаще используют для движения обочины дорог и проезжую часть. 

 

 

