Самый опасный пешеходный переход назвали в Тюмени

Один из самых опасных пешеходных переходов в Тюмени находится на улице Харьковской, 83. В 2025 году на нем сбили трех пешеходов и одного уже в этом году, сообщили в ГАИ ТО.

Также особо острожными следует быть на пешеходных переходах на улицах Товарное шоссе, 15, Пролетарской, 74, Малышева, 22 и др, где тоже были пострадавшие.

Весной риски увеличения ДТП с участием пешеходов увеличиваются, так как их становится больше, а из-за распутицы они чаще используют для движения обочины дорог и проезжую часть.